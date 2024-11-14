Дмитрий Ананко: «Краснодар» почувствовал «вкус мяса», но надо быть понаглее

Российский экс-футболист Дмитрий Ананко высказался о выступлении «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Он считает, что в прошлом сезоне команда приобрела важный опыт и почувствовала «вкус мяса». Теперь нужно проявить спортивную наглость в борьбе за чемпионство.

«Краснодар» в прошлом сезоне приобрёл опыт. Чтобы бороться за первые места, нужно иметь в составе чемпионов, быть чемпионами как футболистам, так и тренерскому штабу. Команда стала на год опытнее. Они почувствовали «вкус мяса». Всё в их руках и ногах. Надо быть чуть понаглее», — сказал Ананко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.