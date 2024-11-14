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Дмитрий Хохлов объяснил, в чём секрет талантливой молодёжи «Локомотива»

Дмитрий Хохлов объяснил, в чём секрет талантливой молодёжи «Локомотива»
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Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов объяснил, в чём секрет талантливых молодых игроков железнодорожников. По словам Хохлова, «Локомотив» доверяет молодым футболистам.

«В молодёжь «Локомотива» верят и дают шанс проявить себя, но с одной большой поправкой — это заслуженно. То есть это делается не искусственно, а молодёжь подводят и своевременно дают проявить себя. Хорошо, что ребята этим моментом пользуются», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после первого круга РПЛ сезона-2024/2025 «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

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