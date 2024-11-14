Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Хохлов высказался о прогрессе Батракова

Главный тренер молодёжной команды московского «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказался о прогрессе Алексея Батракова в главной команде железнодорожников.

«Батраков — шикарный парень. Весной он играл с нами за молодёжную команду. Он действительно выделялся, обладает всеми данными, чтобы вырасти в хорошего футболиста. Помимо футбольных вещей, он ещё и ментально сильный. Желаю ему, чтобы он так же продолжал свой путь, не отвлекался на критику и не слушал много хвалебных слов. Важно просто делать свою работу», — сказал Дмитрий Хохлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егоров Кабаком.