Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Казахстан — Австрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Хохлов высказался о прогрессе Батракова

Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Хохлов высказался о прогрессе Батракова
Комментарии

Главный тренер молодёжной команды московского «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказался о прогрессе Алексея Батракова в главной команде железнодорожников.

«Батраков — шикарный парень. Весной он играл с нами за молодёжную команду. Он действительно выделялся, обладает всеми данными, чтобы вырасти в хорошего футболиста. Помимо футбольных вещей, он ещё и ментально сильный. Желаю ему, чтобы он так же продолжал свой путь, не отвлекался на критику и не слушал много хвалебных слов. Важно просто делать свою работу», — сказал Дмитрий Хохлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егоров Кабаком.

Материалы по теме
У Батракова 10 голов в РПЛ. В более раннем возрасте такое удавалось лишь троим в XXI веке
Истории
У Батракова 10 голов в РПЛ. В более раннем возрасте такое удавалось лишь троим в XXI веке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android