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Казахстан — Австрия. Прямая трансляция
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Черчесов рассказал, почему вызвал Зайнутдинова в сборную Казахстана на ноябрьские матчи

Черчесов рассказал, почему вызвал Зайнутдинова в сборную Казахстана на ноябрьские матчи
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, почему вызвал хавбека Бактиёра Зайнутдинова в национальную команду на ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА.

— У Зайнутдинова по-прежнему мало практики в «Бешикташе», но вы рассчитываете на него как на ключевого игрока?
— Про игровую практику — а что, у нас Абат Аймбетов фейерверки устраивает? И вы говорите про Бактиёра, а я вот на «Астану» почему не ходил? Я уже устал на одного Вороговского смотреть. Игру с «Пафосом» я видел. У нас есть игроки, с определёнными качествами, я верю в них, — приводит слова Черчесова Vesti.kz.

Отметим, что Черчесов не одержал ни одной победы в четырёх матчах на посту главного тренера сборной Казахстана. В последней игре Лиги наций УЕФА команда потерпела поражение от сборной Словении со счётом 0:1. В следующем матче турнира сборная Казахстана встретится с Австрией. Матч состоится сегодня, 14 ноября.

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