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Ширко: «Спартаку» надо определиться с тренером, которому дадут поработать год или два

Ширко: «Спартаку» надо определиться с тренером, которому дадут поработать год или два
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Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко высказался о регулярных кадровых перестановках в клубе.

«Я не знаю, что происходит в команде, почему случилась смена спортивного директора. Изначально надо выстроить вертикаль. Надо определиться с людьми, которые будут подбирать футболистов. Надо определиться с тренером, которому дадут возможность поработать год или два, если есть реальная перспектива и интерес. Надо создать костяк и потихоньку двигаться, добавляя не по пять-семь футболистов, а одного-трёх уже в готовую команду, делая её сильнее.

Пока команду лихорадит. Мы не костяк, которому нужно добавлять. Мы видим большие покупки по деньгам. Понятно, что приходит шесть-семь футболистов, они иногда не сыгрываются и за полгода. Тем более если их будут ставить по 15-20 минут или по тайму. Человеку нужно играть, играть много. Тогда футболисты начинают друг с другом сыгрываться, появляются связи, есть польза. Иначе ничего хорошего не будет», — сказал Ширко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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