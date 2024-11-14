Хохлов: хочется видеть более сильных соперников сборной России, но выбирать не приходится

Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов заявил, что хотел бы видеть более сильных соперников сборной России. 15 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем, а 19-го — с Сирией.

«Сборная России в нынешних условиях однозначно должна существовать, что сейчас и происходит. Конечно, хочется видеть более сильных соперников, но в сегодняшнем положении выбирать не приходится. Нужно просто играть», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).