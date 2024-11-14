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Хохлов: хочется видеть более сильных соперников сборной России, но выбирать не приходится

Хохлов: хочется видеть более сильных соперников сборной России, но выбирать не приходится
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Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов заявил, что хотел бы видеть более сильных соперников сборной России. 15 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем, а 19-го — с Сирией.

«Сборная России в нынешних условиях однозначно должна существовать, что сейчас и происходит. Конечно, хочется видеть более сильных соперников, но в сегодняшнем положении выбирать не приходится. Нужно просто играть», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

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