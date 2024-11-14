Денис Глушаков пообещал вернуться в «Спартак», чтобы вновь выиграть чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что готов вернуться в стан красно-белых, чтобы завоевать чемпионство. В последний раз «Спартак» выигрывал чемпионский титул в 2017 году, когда Глушаков играл за московскую команду.

«Испытываю замечательные чувства, вновь надевая футболку «Спартака». Что ни на есть родное. Я вернусь, обещаю, чтобы взять чемпионство со «Спартаком», — приводит слова Глушакова «РИА Новости Спорт».

На данный момент Глушаков имеет контракт с подмосковными «Химками». Ранее в своей профессиональной карьере Денис играл за «Урарту», костромской «Спартак», «Пари Нижний Новгород», «Ахмат» и «Локомотив». Наивысшее достижение 37-летнего футболиста в карьере — чемпионство со «Спартаком».