Хлестов: у «Спартака» нет постоянства, чтобы подниматься выше, очень долго отмечают победы

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался об игре и результатах красно-белых в этом сезоне. После первого круга РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.

«Пока у «Спартака» всё одно и то же. Чего-то заметно не поменялось. Как было четыре года назад, так и идёт — всё по расписанию. Может, Станкович что-то и привнёс, но сложно понять. Пока рисунок игры особо не поменялся: забивают гол — играют от обороны и держат счёт.

Они как играют? Игру сыграли, игру отдыхают — нет постоянства, чтобы держать уровень или подниматься выше. Игроки застывают на одном уровне. Странно, что роста нет. Выиграли — молодцы. Но следующую игру как-то боязно становится. Очень долго отмечают победы», — сказал Хлестов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.