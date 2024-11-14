Тренер вратарей сборной Брунея: Сафонов — номер один из российских голкиперов сейчас

Тренер вратарей сборной Брунея Ибрахим Абу-Бакар назвал Матвея Сафонова лучшим российским голкипером на данный момент. Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета этого года, ранее Матвей играл за «Краснодар».

«Я знаю немного российских вратарей, но могу отметить Матвея Сафонова, сейчас он является сильнейшим голкипером вашей страны. Он номер один. Плюс он у всех на слуху из-за перехода в «ПСЖ», жаль, что он не сыграет в этом матче. Для наших вратарей было бы огромной честью сыграть против него», — приводит слова Абу-Бакара «РБ Спорт».

Матч между Россией и Брунеем состоится 15 ноября. Игра начнётся в 19:00 мск. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).