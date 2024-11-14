Мбаппе, Винисиус и Холанд — претенденты на награду лучшему форварду от Globe Soccer Awards

Стали известны претенденты на ежегодную премию Globe Soccer Awards по итогам 2024 года в номинации «Лучший нападающий». В списке оказалось 10 футболистов.

На награду претендуют Артём Довбик («Рома»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал»), Нико Уильямс («Атлетик») и Ламин Ямаль («Барселона»).

На официальном сайте премии стартовало открытое голосование, по итогам которого будут объявлены финалисты. Церемония пройдёт 27 декабря 2024 года в Дубае.