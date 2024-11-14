Объявлены претенденты на звание лучшего клуба года по версии Globe Soccer Awards

Объявлены претенденты на звание лучшего клуба года по версии Globe Soccer Awards. В список вошли: «Аль-Ахли», «Аль-Айн», «Аталанта», «Атлетико Минейро», «Байер», «Ботафого», «Интер Милан», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «ПСЖ», «Реал» и «Спортинг».

Отметим, что в соцсетях премии были также объявлены претенденты на победу в других номинациях. Так, например, в число претендентов на звание лучшего игрока года вошли: Беллингем («Реал» Мадрид), Карвахаль («Реал» Мадрид), Холанд («Манчестер Сити»), Кейн («Бавария»), Левандовски («Барселона»), Мбаппе («Реал» Мадрид), Месси («Интер Майами»), Родри («Манчестер Сити»), Роналду («Аль-Наср»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Ямаль («Барселона») и ряд других игроков.