Родри, Беллингем и завершивший карьеру Кроос — номинанты на приз лучшему хавбеку 2024 года

Стали известны претенденты на ежегодную премию Globe Soccer Awards по итогам 2024 года в номинации «Лучший полузащитник». В списке оказалось 11 футболистов.

На награду претендуют Николо Барелла («Интер»), Джуд Беллингем («Реал»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Тони Кроос (завершил карьеру), Дани Ольмо («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»), Витинья («ПСЖ»), Флориан Вирц («Байер»), Гранит Джака («Байер»).

На официальном сайте премии стартовало открытое голосование, по итогам которого будут объявлены финалисты. Церемония пройдёт 27 декабря 2024 года в Дубае.