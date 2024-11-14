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Пять испанских тренеров вошли в число претендентов на награду лучшему в 2024 году

Пять испанских тренеров вошли в число претендентов на награду лучшему в 2024 году
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Стали известны претенденты на ежегодную премию Globe Soccer Awards по итогам 2024 года в номинации «Лучший тренер». В списке оказалось девять специалистов.

На награду претендуют Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испания), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

На официальном сайте премии стартовало открытое голосование болельщиков, по итогам которого будут объявлены финалисты. Церемония пройдёт 27 декабря 2024 года в Дубае.

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