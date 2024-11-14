Роналду — претендент на награду лучшему игроку Ближнего Востока от Globe Soccer Awards

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в число претендентов на ежегодную премию Globe Soccer Awards по итогам 2024 года в номинации «Лучший игрок Ближнего Востока».

Полный список выглядит следующим образом: Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Мурад Батна («Аль-Фатех»), Каку («Аль-Айн»), Рияд Марез («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Суфьян Рахими («Аль-Айн») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

Отметим, что лучшим игроком Ближнего Востока по итогам прошлого года был признан Криштиану Роналду. Португалец выступает за «Аль-Наср» с зимы 2023-го. Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» Мадрид и «Спортинг».