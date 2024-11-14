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Экс-вратарь «Локо» Медведев: призываю всех не наседать на Батракова с тем, что он лучший

Экс-вратарь «Локо» Медведев: призываю всех не наседать на Батракова с тем, что он лучший
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Бывший голкипер «Локомотива» Никита Медведев высказался о молодом полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

«Наверное, на данный момент Батраков лучший российский футболист. Он лучший бомбардир, наверное, лучший ассистент, большой молодец. Но я призываю всех немного успокоиться по этому поводу и не наседать на парня с тем, что он самый лучший. Тогда он вырастет в большого футболиста. Чтобы ему это не вскружило голову, желаю ему поменьше всего читать. Абстрагироваться от похвалы и делать так, как он делает. Желаю ему удачи и надеюсь, что он вырастет в большого футболиста», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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