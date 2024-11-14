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Олег Кононов высказался об интриге в нынешнем сезоне РПЛ

Олег Кононов высказался об интриге в нынешнем сезоне РПЛ
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Известный тренер Олег Кононов высказался об интриге в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Всегда интрига вверху и внизу интересна. Когда есть команды, которые желают, показывают игрой и результатом, что они готовы бороться за первое место. Это интересно смотреть. Многое ожидаем от этих команд.

«Краснодар» здорово выглядит. Ещё «Локомотив» и «Зенит». Эти команды не зря наверху. Не будем загадывать. Думаю, что меня поймут все как тренера. Никто в командах не загадывает, как всё сложится. По игре эти три клуба достаточно хорошо укомплектованы игроками. Думаю, что ещё будут усиливаться. Качество игры у них хорошее, — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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