Олег Кононов высказался об интриге в нынешнем сезоне РПЛ

Известный тренер Олег Кононов высказался об интриге в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Всегда интрига вверху и внизу интересна. Когда есть команды, которые желают, показывают игрой и результатом, что они готовы бороться за первое место. Это интересно смотреть. Многое ожидаем от этих команд.

«Краснодар» здорово выглядит. Ещё «Локомотив» и «Зенит». Эти команды не зря наверху. Не будем загадывать. Думаю, что меня поймут все как тренера. Никто в командах не загадывает, как всё сложится. По игре эти три клуба достаточно хорошо укомплектованы игроками. Думаю, что ещё будут усиливаться. Качество игры у них хорошее, — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.