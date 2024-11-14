Объявлены претенденты на звание лучшего молодого игрока 2024 года от Globe Soccer Awards

Объявлены претенденты на звание лучшего молодого футболиста 2024 года по версии Globe Soccer Awards. В список вошли: Пау Кубарси, Дезире Дуэ, Алехандро Гарначо, Арда Гюлер, Кобби Майну, Жоау Невеш, Александар Павлович, Савиньо, Ламин Ямаль и Кенан Йылдыз.

Отметим, что Globe Soccer Awards выдаёт призы в разных номинациях. Они награждают лучшего тренера года, лучшего игрока года, лучший клуб года, лучших футболистов по позициям (нападающие, полузащитники, защитники, вратари) и других.

На официальном сайте премии стартовало открытое голосование болельщиков, по итогам которого будут объявлены финалисты. Церемония пройдёт 27 декабря 2024 года в Дубае.