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Николай Ларин назвал бредом информацию о своём уходе из «Крыльев Советов»

Николай Ларин назвал бредом информацию о своём уходе из «Крыльев Советов»
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин назвал бредом информацию о своём уходе из «Крыльев Советов». Он заявил, что никогда не работал в самарском клубе. Хотя в СМИ возникали слухи о том, что он исполняет роль советника в «Крыльях Советов».

«Не знаю, как этот бред комментировать. Я в клубе никогда и не был, чтобы меня уволили. Без понятия, откуда появляется такая информация», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее об уходе Ларина из «Крыльев Советов» сообщал «РБ Спорт».

Напомним, главным тренером «Крыльев Советов» сейчас является Игорь Осинькин. Самарцы начали сотрудничать со специалистом летом 2020 года. Под его руководством клуб победил в первенстве ФНЛ и смог вернуться в РПЛ.

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