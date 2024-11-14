Стукалов: Батракову не грозит звёздная болезнь, у него страсть к футболу

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове. По мнению Стукалова, 19-летнему хавбеку железнодорожников не грозит звёздная болезнь.

— Хороший парень, одно из открытий этого сезона. Больше всего в нём подкупает страсть к футболу. Просто артист.

— Сейчас все очень переживают, как бы нам его не потерять.

— А как мы его потеряем?

— Звёздная болезнь или какие-то другие причины.

— Я думаю, что звёздная болезнь ему не грозит.

— Почему?

— По ощущениям. Я его видел пару раз, — приводит слова Стукалова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.