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На матч сборных России и Брунея в Краснодаре продано более 31 тыс. билетов

На матч сборных России и Брунея в Краснодаре продано более 31 тыс. билетов
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На товарищеский матч сборной России по футболу с командой Брунея в Краснодаре реализовано уже более 31 тыс. билетов. Об этом сообщает Metaratings.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между Россией и Брунеем состоится завтра, 15 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Краснодар» и начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

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