Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Казахстан — Австрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Фёдора Смолова пропали часы за 7–8 млн рублей на матче «Краснодара» в Казани

У Фёдора Смолова пропали часы за 7–8 млн рублей на матче «Краснодара» в Казани
Комментарии

С нападающим «Краснодара» Фёдором Смоловым произошёл неприятный инцидент во время 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра проходила в Казани. Во время встречи из шкафчика Смолова в гостевой раздевалке пропали часы стоимостью в 7–8 млн рублей, сообщает «Спорт-экспресс».

Сотрудники стадиона просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, но на них видно только вход в раздевалку. Ничего подозрительного замечено не было.

Напомним, матч в Казани завершился со счётом 1:1. «Краснодар» забил ещё один гол на последних минутах, но арбитр Сергей Карасёв отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора. Именно в игре с «Рубином» прервалась победная серия «Краснодара» в РПЛ, которая длилась 11 матчей и около трёх месяцев.

Материалы по теме
Сборная первого круга РПЛ. Надежда «Локо», звёзды «Спартака» и лидеры «Краснодара»
Сборная первого круга РПЛ. Надежда «Локо», звёзды «Спартака» и лидеры «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android