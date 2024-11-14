Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем сборной с Брунеем

Певица Зарифа Мгоян, известная под псевдонимом Зара, исполнит государственный гимн Российской Федерации перед товарищеским матчем национальной команды со сборной Брунея в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

Матч между Россией и Брунеем состоится завтра, 15 ноября. Игра начнётся в 19:00 мск.19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).