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Тренер «Динамо» Гусев: у ЦСКА во все времена была хорошая команда, это тоже конкурент

Тренер «Динамо» Гусев: у ЦСКА во все времена была хорошая команда, это тоже конкурент
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Экс-игрок ЦСКА, «Днепра» и киевского «Арсенала», а ныне член тренерского штаба московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об игре и результатах армейцев в этом сезоне РПЛ.

«У ЦСКА всегда была хорошая команда, во все времена. Это тоже конкурент, который борется за самые высокие места. Сложно сказать, получится ли у Николича построить команду, которая сможет быть очевидным претендентом на титул. Оценивать это точно не мне», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА после первого круга Российской Премьер-Лиги занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

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