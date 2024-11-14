Тренер «Динамо» Гусев: у ЦСКА во все времена была хорошая команда, это тоже конкурент

Экс-игрок ЦСКА, «Днепра» и киевского «Арсенала», а ныне член тренерского штаба московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об игре и результатах армейцев в этом сезоне РПЛ.

«У ЦСКА всегда была хорошая команда, во все времена. Это тоже конкурент, который борется за самые высокие места. Сложно сказать, получится ли у Николича построить команду, которая сможет быть очевидным претендентом на титул. Оценивать это точно не мне», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА после первого круга Российской Премьер-Лиги занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.