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Казахстан — Австрия. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Черчесов высказался по итогам чемпионата Казахстана сезона-2024

Черчесов высказался по итогам чемпионата Казахстана сезона-2024
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался по итогам внутреннего первенства завершившегося сезона-2024. Чемпионом страны стал «Кайрат», в тройке лидеров оказались «Астана» и «Актобе».

«Честно говоря, думал, что «Астана» будет чемпионом. Но я поздравил Боранбаева, дай бог, чтобы они в ЛЧ сыграли как надо. «Кайрат» — это наша родная команда, будем болеть за них. Но «Астана» тоже давно представляет Казахстан на международном уровне», — приводит слова Черчесова Vesti.kz.

Отметим, что Черчесов не одержал ни одной победы в четырёх матчах на посту главного тренера сборной Казахстана. В последней игре Лиги наций УЕФА команда потерпела поражение от сборной Словении со счётом 0:1. В следующем матче турнира сборная Казахстана встретится с Австрией. Матч состоится сегодня, 14 ноября.

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