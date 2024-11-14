Защитник «Факела» Юрганов: команда может выйти из зоны стыков до зимней паузы

Футболист «Факела» Игорь Юрганов считает, что воронежская команда может покинуть зону стыковых матчей в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги до зимней паузы. После первого круга РПЛ «Факел» занимает 14-е место.

«Мы ощущаем больше ответственности, когда играем с соседними командами по турнирной таблице. Мы не хотим отпускать таких соперников вперёд, если что-то пойдёт не так. Например, в прошлом матче мы должны были обыгрывать «Химки» и оторваться от них по набранным очкам, но этого не получилось сделать. Думаю, «Факел» при этом может выйти из зоны стыковых матчей до зимней паузы», — сказал Юрганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.