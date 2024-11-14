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Стало известно, из-за чего «Спартак» решил расстаться с Амаралом

Стало известно, из-за чего «Спартак» решил расстаться с Амаралом
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Московский «Спартак» принял решение расстаться со спортивным директором Томашем Амарлом в конце октября 2024 года. Причина кроется в том, что руководство красно-белых осталось недовольно стратегией португальца на зимнее трансферное окно, сообщает «РБК-Спорт».

Так, Амарал представил боссам клуба свою стратегию зимних трансферов, но она им не понравилась. Некоторые кандидаты просто не устроили «Спартак». А другие потенциальные новички могли бы подойти красно-белым. Однако Амарал в должной степени не подготовил почву для переговоров. Получилось так, что представители потенциальных новичков не в полной мере были в курсе об интересе «Спартака».

Другими словами, некоторые кандидатуры Амарала заинтересовали клуб. Но сам Томаш не проработал эти трансферы заранее, что ставит под угрозу срыва возможную сделку.

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