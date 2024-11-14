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Артём Дзюба обратился к Владимиру Путину с просьбой

Артём Дзюба обратился к Владимиру Путину с просьбой
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба обратился к Владимиру Путину с просьбой отменить Fan ID. Он заявил, что в случае встречи с президентом попросит об этом лично. Футболист выразил непонимание в связи с тем фактом, что на Кубок России можно ходить без паспорта болельщика, а на матчи РПЛ — только с Fan ID.

«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить — в случае встречи с ним — Fan ID отменить. Реально — почему на Кубок можно, а на чемпионат — нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения. Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Напомним, фанатские движения многих клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата страны в знак протеста против Fan ID.

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