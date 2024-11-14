Хохлов: когда услышал, что Дзюба что-то сказал про Галактионова, сразу заткнул уши

Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказался по поводу резонансного интервью нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. 36-летний нападающий среди прочего обвинил главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и возглавляющего «Зенит» Сергея Семака в неуважении и заявил, что никогда не пожмёт руку этим специалистам.

«Я слышал, но не читал. Попадались фразы, обрывки, обсуждение этого. Мне «Санта‑Барбара» в футболе не очень нравится. Когда начинают говорить не о спорте, меня подобные перипетии вообще не интересуют. Мне сказали, что Дзюба что‑то говорил про Галактионова. На этом я сказал: «Всё». И уши заткнул, потому что мне это слышать неинтересно», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провёл семь матчей за «Акрон» и забил два гола. Ему не хватает трёх забитых мячей до повторения бомбардирского рекорда Александра Кержакова во всех турнирах (233).