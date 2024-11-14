Шаронов: я противник слов Галактионова про Батракова — Алексей крепко стоит на земле

Бывший игрок и тренер «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал высказывание главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова о футболисте железнодорожников Алексее Батракове. Галактионов призвал СМИ снизить ожидания от Батракова.

«Я противник слов Галактионова, что Батракова возносят. У меня по нему есть точные сведения, что он крепко стоит на земле и не надевает корону на голову, несмотря ни на что. Футбол — это командный вид спорта, поэтому не буду выделять ни одного игрока в первом круге РПЛ. Но есть хорошие футболисты с сильными качествами: Батраков, Даку и многие другие», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.