Шаронов: в России часто оценивают только счёт, а «Локо» приятно удивляет воспитанниками

Экс-футболист сборной России Роман Шаронов признался, что в текущем сезоне его приятно удивил московский «Локомотив».

«В этом сезоне приятно удивил «Локомотив» не только результатами, но и своими воспитанниками. Это говорит о том, что в клубе работают очень продуктивно. У нас в России, к сожалению, часто оценивают только счёт на табло и место в турнирной таблице. Но я копну чуть глубже, потому что говорю про развитие и поднятие уровня российского футбола. Это наши футболисты, они молодцы, что играют. Надеюсь, что они будут в турнирной таблице как можно выше. У «Локомотива» достаточно качественные игроки. Это касается не только Батракова, но и других футболистов за последние несколько лет. У клуба постоянно появляются свои воспитанники», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.