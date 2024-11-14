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Кирьяков: сборные Брунея и Сирии — не те команды, на которые стоит обращать внимание

Кирьяков: сборные Брунея и Сирии — не те команды, на которые стоит обращать внимание
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Бывший российской футболист Сергей Кирьяков высказался в преддверии товарищеских матчей сборной России с Брунеем и Сирией.

«Честно говоря, нет особых ожиданий от матчей сборной России с Брунеем и Сирией. Думаю, у большинства будет малый интерес, чтобы посмотреть эти матчи. У меня, в частности, тоже. Сборные Брунея и Сирии — это не те команды, на которые стоит обращать серьёзное внимание.

Но в таких играх может быть проверка каких-то связей и футболистов, не более того. Мы ждём голов и должны обыгрывать эти сборные достаточно уверенно, несмотря на то, будет экспериментальный или основной состав. Каким путём пойдёт тренерский штаб во главе с Карпиным? Продолжит рассматривать новых футболистов или стабилизирует состав с учётом того, что в ближайшем будущем нас вернут на международную арену», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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