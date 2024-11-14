«Только аккуратно — две ложки и всё». Яковлев рассказал о «волшебном» чае доктора Лю

Экс-футболист «Спартака» Павел Яковлев рассказал о необычном чае, который подарил футболистам доктор Лю, ранее работавший в московском клубе.

«У Лю был день рождения, и он принес всем в номера настоящий китайский чай. Сказал: «Только аккуратно — две ложки и всё». В итоге меня будит охранник, говорит: «Ты чего? Вся команда уже уехала». Пришлось догонять на клубной машине. Когда зашёл в самолёт, все хлопали. Заплатил штраф», — сказал Яковлев в новом выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

33-летний Павел Яковлев — выпускник футбольной академии московского «Спартака». Он начал свою карьеру в основной команде красно-белых ещё в 2009 году. Кроме «Спартака», Яковлев играл за клубы из разных городов, включая самарские «Крылья Советов», «Мордовию», махачкалинский «Анжи», «Факел» из Воронежа, а также казахстанские команды «Кызыл-Жар» и «Елимай». На данный момент он выступает за медийный клуб «БроукБойз».