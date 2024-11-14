Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Казахстан — Австрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Царукян: очень хочу играть за Армению. Но если Карпин вызовет — будет топ

Царукян: очень хочу играть за Армению. Но если Карпин вызовет — будет топ
Комментарии

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян высказался о желании играть на национальном уровне. Он признался, что хотел бы играть за сборную Армении. В то же время Царукян подчеркнул, что ему будет приятен и вызов в национальную команду России.

«Действительно очень хочу дебютировать на уровне сборных. Будет ли это Россия или Армения? Конечно, я армянин и очень хочу представлять свою страну. Но и Россия тоже моя страна. Посмотрим, из какой сборной будет предложение. Конечно, будет приятно, если Карпин вызовет меня, тем более если Россия вернётся на международную арену. Это будет топ», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Три команды РПЛ идут по чемпионскому графику. Но и «Спартак» сильно недооценён
Три команды РПЛ идут по чемпионскому графику. Но и «Спартак» сильно недооценён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android