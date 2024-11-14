Царукян: очень хочу играть за Армению. Но если Карпин вызовет — будет топ

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян высказался о желании играть на национальном уровне. Он признался, что хотел бы играть за сборную Армении. В то же время Царукян подчеркнул, что ему будет приятен и вызов в национальную команду России.

«Действительно очень хочу дебютировать на уровне сборных. Будет ли это Россия или Армения? Конечно, я армянин и очень хочу представлять свою страну. Но и Россия тоже моя страна. Посмотрим, из какой сборной будет предложение. Конечно, будет приятно, если Карпин вызовет меня, тем более если Россия вернётся на международную арену. Это будет топ», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.