Самедов — о «Спартаке»: команду лихорадит, но мне нравится, что делает Станкович

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался об игре красно-белых под руководством сербского тренера Деяна Станковича.

— Как вам «Спартак» в нынешнем чемпионате?

— Команду лихорадит, но мне нравится, что делает Станкович. Я желаю ему удачи. Не так давно присутствовал на стажировке в «Спартаке» и видел атмосферу, его контакт с командой. Мне кажется, что у него всё должно получиться в «Спартаке», — приводит слова Самедова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков после 15 матчей. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Локомотивом» на домашней арене.