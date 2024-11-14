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Валерий Царукян: не постоянно же «Зениту» выигрывать. Может, «Пари НН» станет чемпионом

Валерий Царукян: не постоянно же «Зениту» выигрывать. Может, «Пари НН» станет чемпионом
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян высказался о спадающей доминации «Зенита» на внутренней российской арене. Футболист допустил, что чемпионом может стать «Пари НН».

— Не кажется, что сила «Зенита» постепенно спадает? Конкуренты играют с ними на равных.
— Это же футбол, «Манчестер Сити», «Барса», «Реал» тоже проигрывают. Конечно, и «Зенит» будет проигрывать. Не постоянно же быть чемпионами. Может быть, в конце опять выиграют золото. Никто не знает, как будет. Может быть, «Пари НН» станет чемпионом, — сказал Валерий Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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