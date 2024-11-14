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Экс-игрок «Спартака»: Ким Чельстрём постоянно ходил с пятилитровой баклажкой воды

Экс-игрок «Спартака»: Ким Чельстрём постоянно ходил с пятилитровой баклажкой воды
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Экс-футболист «Спартака» Павел Яковлев поделился воспоминаниями о бывшем одноклубнике Киме Чельстрёме.

«Чельстрём ходил с пятилитровой баклажкой воды. Всегда был максимально серьёзным. Постоянно подходил к нам и говорил, как важно пить много воды. Он был очень трудолюбивый, выкладывался на каждой тренировке, потом ещё и в зал ходил», — сказал Яковлев в новом выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

33-летний Павел Яковлев — выпускник футбольной академии московского «Спартака». Он начал свою карьеру в основной команде красно-белых ещё в 2009 году. Кроме «Спартака», Яковлев играл за клубы из разных городов, включая самарские «Крылья Советов», «Мордовию», махачкалинский «Анжи», «Факел» из Воронежа, а также казахстанские команды «Кызыл-Жар» и «Елимай». На данный момент он выступает за медийный клуб «БроукБойз».

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