Игрок сборной Брунея поделился первыми впечатлениями от стадиона «Краснодара»

Футболист сборной Брунея Вафи Аминуддин поделился первыми впечатлениями от стадиона «Краснодар».

«Не буду называть по именам, потому что могу ошибиться. Но знаю, что в сборной России много игроков мирового класса. Я посмотрел стадион «Краснодар». Он очень большой, один из самых больших, где я играл. Это создаёт больше волнения перед этим матчем», — передаёт слова Аминуддина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, завтра, 15 ноября, состоится товарищеский матч между сборными России и Брунея. Игра пройдёт на стадионе «Краснодар», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени.