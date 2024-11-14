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Игрок сборной Брунея поделился первыми впечатлениями от стадиона «Краснодара»

Игрок сборной Брунея поделился первыми впечатлениями от стадиона «Краснодара»
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Футболист сборной Брунея Вафи Аминуддин поделился первыми впечатлениями от стадиона «Краснодар».

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не буду называть по именам, потому что могу ошибиться. Но знаю, что в сборной России много игроков мирового класса. Я посмотрел стадион «Краснодар». Он очень большой, один из самых больших, где я играл. Это создаёт больше волнения перед этим матчем», — передаёт слова Аминуддина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, завтра, 15 ноября, состоится товарищеский матч между сборными России и Брунея. Игра пройдёт на стадионе «Краснодар», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени.

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