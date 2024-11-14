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Игрок сборной Брунея: есть разговоры о победе России со счётом 10:0, меня это мотивирует

Игрок сборной Брунея: есть разговоры о победе России со счётом 10:0, меня это мотивирует
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Футболист сборной Брунея Вафи Аминуддин поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наш подход нацелен на атаку. Но когда мы играем против сборной России, уровень которой выше нашего, игра в обороне тоже очень важна. Думаю, мы увидим интенсивный футбол. Понимаю, что среди болельщиков есть разговоры о победе 10:0. Как защитника меня это мотивирует пропустить меньше. Сделаем всё для этого», — передаёт слова Аминуддина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матч между Россией и Брунеем состоится завтра, 15 ноября. Игра начнётся в 19:00 мск.19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией.

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