Полузащитник «Пари НН» Царукян: игра Роналдиньо — эталон, но мне ближе Эден Азар

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, кто является для него эталоном в футболе. Он выделил легендарного бразильца Роналдиньо. Однако Царукян сказал, что пытается подражать экс-вингеру «Реала» и «Челси» Эдену Азару.

— Я смотрю видео с Роналдиньо, его стиль игры для меня эталон футбола — икона. Но его очень тяжело копировать, поэтому мне, скорее, ближе игра Эдена Азара.

— Следил за его карьерой?

— За карьерой нет. Когда рос, особо футбол не смотрел, всегда на улице пропадал с мячом. Но в последнее время смотрю очень много видео его праймовой игры. Мне нравится, что он в центре обыгрывает, делает много касаний, продвигает мяч. Мне импонирует такая игра, — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.