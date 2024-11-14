Казахстан — Австрия: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 14 ноября, в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 встретятся сборные Казахстана и Австрии. Игра группы 3 Лиги В состоится на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Казахстан — Австрия. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Сборная Казахстана занимает последнее место в своей группе, набрав всего одно очко за четыре матча. Команду тренирует российский специалист Станислав Черчесов. Австрия набрала семь очков за четыре матча и идёт на второй строчке в квартете.