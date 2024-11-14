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Наставник сборной Брунея: я тренировал Гильерме до отъезда в Россию, хотелось бы увидеться

Наставник сборной Брунея: я тренировал Гильерме до отъезда в Россию, хотелось бы увидеться
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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио высказался об экс-голкипере «Локомотива» и национальной команды России Гильерме.

«Да, я общался с Гильерме. Я раньше работал в «Атлетико Паранаэнсе», он был моим игроком до отъезда в Россию. Я переговорил с ним, спросил о команде, логистике, о стране в целом. Хотелось бы с ним увидеться. Мы говорили достаточно много о личных, футбольных вещах — какие игроки вызваны в сборную России в этот раз. Гильерме рассказал о стиле игры команды. Также мы обсудили, чем он занимается после карьеры», — передаёт слова Эутропио корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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