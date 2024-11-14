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Главный тренер сборной Брунея: матч с Россией — вызов, мы будем наслаждаться

Главный тренер сборной Брунея: матч с Россией — вызов, мы будем наслаждаться
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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио поделился ожиданиями от матча с национальной командой России. Игра состоится в пятницу, 15 ноября, в Краснодаре.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В эту паузу на сборные мы планируем наслаждаться двумя играм, которые нам предстоят. Все матчи для нас очень важны. Для меня это новый опыт, но я играл на чемпионате мира, в Кубке Либертадорес. В каждой встрече мы будем показывать свой максимум. Матч со сборной России — тоже определённый вызов для меня, если учесть, что это моя первая игра на посту тренера сборной Брунея», — передаёт слова Эутропио корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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