Главный тренер сборной Брунея: матч с Россией — вызов, мы будем наслаждаться

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио поделился ожиданиями от матча с национальной командой России. Игра состоится в пятницу, 15 ноября, в Краснодаре.

«В эту паузу на сборные мы планируем наслаждаться двумя играм, которые нам предстоят. Все матчи для нас очень важны. Для меня это новый опыт, но я играл на чемпионате мира, в Кубке Либертадорес. В каждой встрече мы будем показывать свой максимум. Матч со сборной России — тоже определённый вызов для меня, если учесть, что это моя первая игра на посту тренера сборной Брунея», — передаёт слова Эутропио корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.