Полузащитник «Пари НН» Царукян: кайфанул в матче с ЦСКА — очень мощный клуб

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян признался, что получил удовольствие от матчей с ПФК ЦСКА. Он назвал армейцев самым интересным соперником из тех, с которыми играл.

«Я сыграл с ЦСКА, топ-клубом РПЛ, и в чемпионате, и в Кубке. На мне совершали очень много фолов, я часто использовал дриблинг. С этой командой я кайфанул. Там, конечно, топовые защитники и футболисты в целом, особенно с приходом Пьянича. Это очень мощный клуб. «Краснодар» ещё хорош, но они меня чуть не удержали (смеётся). А так из всех команд выберу ЦСКА», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.