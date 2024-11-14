Немецкий футбольный клуб объявил об уходе из соцсети Илона Маска после выборов в США

Немецкий футбольный клуб «Санкт-Паули» на своём официальном сайте объявил о прекращении освещения деятельности команды на странице в социальной сети X (бывший Twitter), принадлежащей бизнесмену Илону Маску. Среди причин такого решения называется активная поддержка предпринимателем кандидатуры Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году.

«С тех пор как Маск захватил Twitter, как ранее называлась эта платформа, он превратил X в машину ненависти. Расизму и теориям заговора позволено распространяться беспрепятственно. За оскорбления и угрозы редко бывают наказания, что преподносится как свобода слова.

Кроме того, после своей победы на выборах Дональд Трамп назначил Маска главой нового правительственного департамента. Маск был одним из главных спонсоров предвыборной кампании Трампа и использовал X для этих целей. Можно предположить, что X также будет продвигать авторитарный, человеконенавистнический и ультраправый контент во время предстоящей предвыборной кампании в Германии, манипулируя общественным дискурсом.

ФК «Санкт-Паули» уже ограничил использование X и всё чаще публиковал политические заявления в поддержку многообразия и инклюзивности, выступая против ненависти. Теперь клуб прекращает свою деятельность в X. Аккаунт больше не будет использоваться, но контент за последние 11 лет останется в сети в силу его исторической ценности», — гласит заявление клуба.

«Санкт-Паули» выступает в сильнейшем дивизионе чемпионата Германии — Бундеслиге. В нынешнем сезоне команда занимает 16-е место после 10 туров с восемью набранными очками.

Аккаунт «Санкт-Паули» в Twitter существовал с 2013 года. На момент выхода заявления об уходе из социальной сети на него были подписаны более 250 тыс. пользователей.