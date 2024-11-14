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Тренер сборной Брунея: к несчастью, у нас отсутствуют трое игроков, вратарь — женился

Тренер сборной Брунея: к несчастью, у нас отсутствуют трое игроков, вратарь — женился
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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио высказался о кадровых проблемах своей команды перед матчем с Россией. Товарищеская игра пройдёт в пятницу, 15 ноября, в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра — в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«К несчастью, у нас отсутствуют трое игроков. Вратарь — женился. Мне бы хотелось играть в атаку, но сейчас мы работаем и над обороной тоже», — передаёт слова Эутропио корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Отметим, что 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.

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