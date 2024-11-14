Игрок «Пари НН» — о словах Денисова про РПЛ: круто, мне нравится такой подход

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян оценил тренерский подход Игоря Денисова, который запрещал своим подопечным смотреть матчи Российской Премьер-Лиги из-за невысокого уровня футбола. Он призывал молодых футболистов смотреть игры европейских лиг.

— Игорь Денисов чуть ли не запрещал своим ученикам смотреть РПЛ — только европейский футбол.

— Это очень крутые слова, мне нравится такой подход. Но я слышал и обратное: не смотрите на топов, потому что вы такого не добьётесь. Были такие люди, не буду называть их имена. Якобы не надо смотреть, что делают Месси и другие, — фигню несут. Мне импонирует, что говорит Денисов, — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.