Глушаков: «Краснодар» больше заслуживает чемпионства в этом году

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил шансы на смену чемпиона России по итогам нынешнего сезона. По словам Глушакова, «Краснодар» заслуживает того, чтобы выиграть титул.

— Как оцениваете шансы на смену чемпионства?

— Ещё целый круг впереди, поэтому тяжело об этом рассуждать. Но я бы не удивился такому. «Краснодар» больше заслуживает чемпионства в этом году. В команду пришли пара хороших игроков, «быки» усилились. Скамейка стала больше, — приводит слова Глушакова «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».