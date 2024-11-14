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Глушаков: «Краснодар» больше заслуживает чемпионства в этом году

Глушаков: «Краснодар» больше заслуживает чемпионства в этом году
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил шансы на смену чемпиона России по итогам нынешнего сезона. По словам Глушакова, «Краснодар» заслуживает того, чтобы выиграть титул.

— Как оцениваете шансы на смену чемпионства?
— Ещё целый круг впереди, поэтому тяжело об этом рассуждать. Но я бы не удивился такому. «Краснодар» больше заслуживает чемпионства в этом году. В команду пришли пара хороших игроков, «быки» усилились. Скамейка стала больше, — приводит слова Глушакова «Евро-Футбол.Ру».

Турнирная таблица РПЛ

«Краснодар» после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».

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