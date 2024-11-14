Шаронов: уровень сопротивления Брунея не очень высокий, надо порадовать болельщиков

Бывший игрок и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Брунея.

«В матче с Брунеем жду, чтобы наши футболисты не получили травмы. А также, как Валерий Георгиевич сказал, чтобы сыграли на ноль и забили побольше. Понятно, что уровень сопротивления сборной Брунея будет не очень высокий, поэтому надо постараться порадовать болельщиков. Везде надо искать плюсы», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч между Россией и Брунеем состоится в пятницу, 15 ноября. Игра начнётся в 19:00 мск.19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией.