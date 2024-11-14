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Яковлев: каждые три дня к Молло приезжала новая девушка, а ведь он жил с родителями

Яковлев: каждые три дня к Молло приезжала новая девушка, а ведь он жил с родителями
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Экс-футболист «Крыльев Советов» и ряда других российских клубов Павел Яковлев рассказал о чрезмерном пристрастии своего бывшего одноклубника Йоана Молло к девушкам.

«Поехали на сборы в Испанию, нам разрешили взять жен. С Молло были родители, но тем не менее каждые три дня к нему приезжала новая девушка. Они все вместе пили чай, но одно звено постоянно менялось», — сказал Яковлев в новом выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

33-летний Павел Яковлев — выпускник футбольной академии московского «Спартака». Кроме красно-белых, Яковлев играл за клубы из разных городов, включая самарские «Крылья Советов», «Мордовию», махачкалинский «Анжи», «Факел» из Воронежа, а также казахстанские команды «Кызыл-Жар» и «Елимай». На данный момент он выступает за медийный клуб «БроукБойз».

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