Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Казахстан — Австрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Комбаров завил, что у «Спартака» есть шансы на чемпионство

Дмитрий Комбаров завил, что у «Спартака» есть шансы на чемпионство
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мыслями о турнирном потенциале красно-белых. Он считает, что у клуба есть шансы на чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

— Как оцениваете нынешнее положение «Спартака» после первого круга чемпионата РПЛ?
 — Впереди ещё половина сезона. Так что будем ждать острой, разгорячённой концовки чемпионата и борьбы за чемпионство.

— Шансы на чемпионство у «Спартака» есть?
— Да, — приводит слова Дмитрия Комбарова интернет-портал «Евро-футбол.ру».

Напомним, сейчас Дмитрий Комбаров тренирует вторую команду «Спартака». Ранее появились сведения в СМИ, что он провёл переговоры о возможной пролонгации контракта с дублем красно-белых.

Материалы по теме
Стало известно, из-за чего «Спартак» решил расстаться с Амаралом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android