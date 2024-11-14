Дмитрий Комбаров завил, что у «Спартака» есть шансы на чемпионство

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мыслями о турнирном потенциале красно-белых. Он считает, что у клуба есть шансы на чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

— Как оцениваете нынешнее положение «Спартака» после первого круга чемпионата РПЛ?

— Впереди ещё половина сезона. Так что будем ждать острой, разгорячённой концовки чемпионата и борьбы за чемпионство.

— Шансы на чемпионство у «Спартака» есть?

— Да, — приводит слова Дмитрия Комбарова интернет-портал «Евро-футбол.ру».

Напомним, сейчас Дмитрий Комбаров тренирует вторую команду «Спартака». Ранее появились сведения в СМИ, что он провёл переговоры о возможной пролонгации контракта с дублем красно-белых.